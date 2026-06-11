В ЕС заговорили о возможности лишить Каю Каллас полномочий

Страны Евросоюза рассматривают варианты кардинальной реформы дипломатической службы ЕС, в числе прочего рассматривается возможность лишить Каю Каллас полномочий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Участники обсуждений признали, что Европейская служба внешних действий и ее руководитель Кая Каллас работают не так, как необходимо в современном мире.

Ей и ее организации ставят в вину несогласованность действий с внешнеполитическими ведомствами отдельных стран и отделами по внешним связям Еврокомиссии и Совета Европы. А череда кризисов в ЕС заставила задуматься необходимости радикальных преобразовани.

Помимо прочего, с помощью реформы надеются сэкономить деньги за счет сокращения бюрократического аппарата. Один из возможных выходов — лишить Каллас и ее аппарат полномочий и передать их странам — членам Евросоюза.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, комментируя материал Financial Times, написал, что Кая Каллас раздражает всех.