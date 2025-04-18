Армения, Грузия и Словакия поддержали резолюцию ООН, осуждающую действия России в отношении Украины. Запись трансляции голосования опубликовали на официальном сайте Организации Объединенных Наций.

Согласно данным голосования, документ получил поддержку 105 государств, в то время как девять стран, включая США, выступили против. В резолюции отмечается, что ситуация в Европе после начала конфликта требует усиления взаимодействия между ООН и Советом Европы.

В тексте документа подчеркивается важность совместных международных усилий для преодоления последствий кризиса. Как следует из резолюции, текущие события создали беспрецедентные вызовы для европейского региона.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал двойной ложью заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о легитимности украинского президента Владимира Зеленского.