«За мир с Россией!» В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине

В Амстердаме провели акцию за мир с Россией и против поставок оружия ВСУ

Ana Fernandez/Keystone Press Agency
Фото: Ana Fernandez/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В Амстердаме десятки голландцев вышли на митинг, протестуя против поставок западного оружия Украине. Демонстранты призывали к миру с Россией, сообщило РИА «Новости».

Демонстрация началась днем 27 апреля на площади Дам. Митингующие прошли по центральным улицам города. Они держали в руках плакаты и транспаранты, на которых было написано: «Нет оружию ради мира!», «Нет войне от нашего имени!» и «За мир с Россией!».

Протестующие требовали, что нидерландское правительство склонило Киев к дипломатическому диалогу и перестало тратить деньги на военную помощь Украине. Они также отмечали, что властям необходимо заняться решением внутренних проблем.

Аналогичный митинг в Амстердаме прошел в августе 2024 года. Его участники также призывали к миру, заявляли о несогласии с политикой Запада и требовали от властей перестать поставлять вооружение Украине. Один из участников даже держал российский триколор.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте