В Амстердаме провели акцию за мир с Россией и против поставок оружия ВСУ

В Амстердаме десятки голландцев вышли на митинг, протестуя против поставок западного оружия Украине. Демонстранты призывали к миру с Россией, сообщило РИА «Новости» .

Демонстрация началась днем 27 апреля на площади Дам. Митингующие прошли по центральным улицам города. Они держали в руках плакаты и транспаранты, на которых было написано: «Нет оружию ради мира!», «Нет войне от нашего имени!» и «За мир с Россией!».

Протестующие требовали, что нидерландское правительство склонило Киев к дипломатическому диалогу и перестало тратить деньги на военную помощь Украине. Они также отмечали, что властям необходимо заняться решением внутренних проблем.

Аналогичный митинг в Амстердаме прошел в августе 2024 года. Его участники также призывали к миру, заявляли о несогласии с политикой Запада и требовали от властей перестать поставлять вооружение Украине. Один из участников даже держал российский триколор.