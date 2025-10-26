За ядерными испытаниями СССР и США наблюдали инопланетяне

Ядерные испытания 1940-х годов могли быть предметом изучения инопланетян. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По ее информации, шведский ученый Беатрис Вильярроэль из Северного института теоретической физики нашла доказательства того, что внеземные цивилизации следили за ядерными программами СССР и США.

Доктор выявила прямую связь: в период с 1949 по 1957 год, когда проводили испытания, в небе резко возросло количество аномальных ярких вспышек. Эти объекты, отличающиеся от обычных природных явлений, обнаружили при изучении сотни тысяч старых снимков Калифорнийской обсерватории.

Вильярроэль пришла к выводу, что в разгар холодной войны Землю могли неоднократно посещать представители инопланетных цивилизаций.

Ранее стало известно, что глава Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о вероятном существовании инопланетян.