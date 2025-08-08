Глава американской разведки Габбард заявила, что верит в НЛО

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о вероятном существовании внеземных цивилизаций. В подкасте Миранды Девайн Pod Force One на вопрос ведущей она ответила, что верит в инопланетян, ее слова процитировало издание Daily Star .

«У меня на этот счет есть свой взгляд и свое мнение. Но при такой должности я должна быть осторожна с тем, что говорю», — сказала она.

Габбард отметила, что подчиненные ей спецслужбы продолжают исследования феномена НЛО. Полученные данные раскроют общественности «в подходящее время».

Многие американцы, интересующиеся темой пришельцев, посчитали заявление Габбард сенсационным. Она стала одной из первых высокопоставленных представителей власти, который не отрицает существование НЛО.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что сильно заинтересован темой инопланетян. Политик признался, что намерен углубиться в нее на парламентских каникулах в августе.