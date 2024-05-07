Три западные страны ввели санкции против лидера LockBit Хорошева | 360°

Мир 07 мая 2024, 19:00 Три западные страны ввели санкции против лидера LockBit Хорошева США, Британия и Австралия ввели санкции против лидера хакеров LockBit Хорошева Unsplash

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Великобритания, США и Австралия ввели санкционные ограничения против гражданина России Дмитрия Хорошева, которого назвали лидером группировки хакеров LockBit. Об этом сообщила пресс-служба британского МИД.

Хорошеву запретили въезд на территорию этих стран, его активы в случае обнаружения заморозят.

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В ведомстве утверждают, что россиянин причастен к четверти всех кибератак в 2023 году, которые затронули интересы тысяч юридических и физических лиц в Великобритании.

На сайте Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина отмечается, что ведомство внесло в санкционный список указанного гражданина России по подозрению в преступлениях в киберсфере.

Ранее США и Евросоюз обвинили спецслужбы России в связи с хакерами из группировки APT28. По их информации, российская сторона якобы пользовалась услугами группировки для проведения вредных кибератак против Украины и ЕС.