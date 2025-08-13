«За гранью фантастики». Скабеева оценила условия Украины для саммита на Аляске

Условия, которые Украина выдвинула к встрече президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, находятся за гранью. Об этом в Telegram-канале заявила телеведущая Ольга Скабеева.

Она напомнила, что украинские власти потребовали от России прекращения огня, гарантий безопасности и многомиллиардную компенсацию.

«Что-то за гранью фантастики», — написала Скабеева.

По словам журналистки, условия Украины не имеют практических перспектив.

Накануне газета Politico опубликовала пять требований, которые выдвинули российской стороне перед саммитом на Аляске. Украина потребовала не снимать санкции с России и не возобновлять с ней торговлю. Также в Киеве заявили о выплате от 500 миллиардов до триллиона долларов.

Ранее США временно сняли часть санкций в рамках подготовки встречи Путина и Трампа на Аляске.