«За гранью дикого вымысла». Белый дом пообещал не совершать военных преступлений в Иране

Армия США не станет совершать военных преступлений в Иране. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт после угроз президента Дональда Трампа атаковать электростанции и нефтяные скважины Ирана.

«Эта администрация и вооруженные силы всегда будут действовать с соответствии с законом, но c учетом необходимости достижения всех целей операции президент продолжит неослабевающее движение вперед», — заявила пресс-секретарь на пресс-конференции.

Такое заявление последовало за публикацией в соцсети Truth Social, в которой Трамп пообещал уничтожить иранские электростанции и нефтяные скважины, если Тегеран не примет условия США.

Левитт призвала Иран заключить соглашение с Соединенными Штатами, пригрозив вооруженными силами, которые «обладают возможностями за гранью самого дикого вымысла». Она заметила, что президент не побоится использовать эти возможности.