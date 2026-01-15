Дизен: Каллас и фон дер Ляйен ухудшили позиции ЕС и Киева на будущих переговорах

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас, предъявляющие абсурдные требования России на фоне провала Запада на Украине, ухудшили позиции ЕС и Киева на переговорах. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Станислава Крапивника.

По его словам, Россия побеждает в конфликте, Запад — проиграл. При этом бесполезные европейские лидеры все еще думают, что русские пойдут навстречу Киеву.

Дизен добавил, что ситуация просто за гранью абсурда, так как лидеры ЕС даже сейчас не хотят разговаривать с Россией.

«Они говорят только одно: „если мы будем разговаривать с Россией, то мы легитимизируем Россию“. Никому нет дела до Европы! Никто не ждет подтверждения легитимности от фон дер Ляйен и Каллас. Это очень странно наблюдать», — отметил он.

Профессор выразил уверенность, что западные лидеры давно не контролируют ситуацию, что осложнит их роль в будущем урегулировании украинского конфликта. Они уже слишком многое упустили.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал Каллас злобной ведьмой, которой следовало бы добиваться мира, а не кричать про российскую угрозу.