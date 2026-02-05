«За деньги счастье не купишь»: почему Маску не принесли радости 800 миллиардов долларов

Илон Маск согласился, что счастье за деньги не купишь

Американский предприниматель Илон Маск признался, что понял: счастье за деньги не купишь. Об этом миллиардер написал в соцсети X, добавив грустный эмодзи.

«Тот, кто сказал, что „счастье за деньги не купишь“, действительно знал, о чем говорил», — написал Маск, сообщение которого уже набрало десятки миллионов просмотров.

Издание Newsweek предположило, что предпринимателя может делать несчастным сложная семейная ситуация. У него более десяти детей от разных партнерш и публичные разногласия по вопросам их воспитания.

Накануне Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше 800 миллиардов долларов. Но это не спасло его от разочарования.