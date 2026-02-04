Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше 800 миллиардов долларов

Бизнесмен Илон Маск установил новый исторический рекорд, став первым человеком в мире, чье состояние превысило отметку в 800 миллиардов долларов. Об этом сообщил Forbes .

Резкий рост капитала Маска связан с крупной корпоративной сделкой: аэрокосмическая корпорация SpaceX выкупила другую его компанию — xAI. Эта операция увеличила состояние бизнесмена на 84 миллиарда долларов, доведя его суммарный капитал до рекордных 852 миллиардов.

До объединения Маск контролировал около 42% акций SpaceX и почти 49% xAI. После сделки объединенную компанию оценили в 1,25 триллионов долларов: SpaceX — в триллион, xAI — в 250 миллиардов. В результате Маск стал владельцем примерно 43% новой структуры, стоимость его доли оценили в 542 миллиарда долларов.

Значительную часть состояния формируют активы в Tesla: ему принадлежит около 12% акций компании стоимостью 178 миллиардов, а также опционы на акции на 124 миллиарда.

Ранее, 20 декабря Маск стал первым человеком, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов.