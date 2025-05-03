YouTube-канал Белого дома запустил стрим с успокаивающей музыкой и Трампом

В Сети появился анимированный ролик, в котором президент США Дональд Трамп подписывает документы под успокаивающую музыку. Видео опубликовал официальный YouTube-канал Белого дома.

Стрим называется Lo-fi MAGA Video to Relax/Study To. На экране, помимо работающего президента, отображается список его выполненных предвыборных обещаний.

«Обещания даны, обещания выполнены», — написала пресс-служба под видео.

Ранее Трамп разместил в Сети свой портрет в образе папы римского. На сгенерированном нейросетью изображении гдава государства сидит на троне в католической митре с поднятым вверх указательным пальцем правой руки. До публикации Трамп шутил, что мечтал стать папой римским.