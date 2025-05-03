Трамп опубликовал свой портрет в образе папы римского

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал свое изображение в образе папы римского. Он разместил портрет в социальной сети Truth Social.
На изображении Трамп сидит на позолоченном троне, облаченный в белую сутану. На груди президента США можно увидеть большой золотой крест, а на голове у него католическая митра. Указательный палец правой руки поднят вверх, а на безымянном пальце — папский перстень.
Вероятно, фотографию сгенерировала нейросеть. Американский лидер не сопроводил публикацию каким-либо комментарием. Ранее Трамп шутил, что хотел бы стать понтификом.
Папу римского Франциска похоронили в Ватикане 26 апреля. Обряд прошел в соответствии с предписаниями Ordo Exsequiarum Romani Pontificis — «Порядка похорон римского понтифика».
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