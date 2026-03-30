Проход через Ормузский пролив захотели сделать платным

Иран рассматривает законопроект, который позволит сделать платным проход через Ормузский пролив. Об этом сообщил член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди, его слова привел телеканал SNN .

«Иран полностью контролирует этот важный проход, и враждебным странам не позволят проходить через него», — подчеркнул он.

Боруджерди добавил, что такая практика в мире не нова: Турция взимает плату за проход через Босфор, Египет — через Суэцкий канал, а Панама — через Панамский.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Иран уже берет деньги за безопасный проход через пролив. По его данным, сумма платежа может достигать двух миллионов долларов за рейс. При этом официально такой «транзитный сбор» не оформляется.