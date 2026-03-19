WSJ раскрыла реакцию Китая на перенос переговоров Си Цзиньпина и Трампа

WSJ: в Китае с разочарованием восприняли перенос встречи Си Цзиньпина и Трампа

В Китае с разочарованием отреагировали на перенос встречи председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal .

По данным источников WSJ, перенос встречи из-за военной операции США против Ирана вызвал в КНР неоднозначную реакцию — от глухого недовольства до открытой критики.

Бывший американский дипломат и вице-президент Института Азиатского общества Дэнни Рассел отметил, что в Пекине расценили «внезапную, отложенную в последнюю минуту отмену как неуважение».

«На данный момент разочарование ощутимо», — заявили журналисты.

Ранее Дональд Трамп предупреждал, что не уверен, состоится ли его визит в Китай. Он допустил вероятность возможного переноса поездки на месяц, потому что во время военной операции президенту важно оставаться в США.