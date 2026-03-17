Трамп не исключил, что отложит свой визит в Китай на месяц

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не уверен, состоится ли его визит в Китай, и не исключил, что поездка может быть отложена на месяц. Об этом сообщил телеканал CNBC .

«Мы ведем переговоры с Китаем. Я бы с удовольствием, но из-за войны я хочу быть здесь. Я чувствую, что должен быть здесь <…> Поэтому мы попросили отложить встречу примерно на месяц», — сказал Трамп в Овальном кабинете.

Эти комментарии появились на фоне недавнего обострения отношений между двумя экономическими гигантами и объявлением США о новом анализе торговой политики Китая.

Высокопоставленные чиновники в администрации Трампа, включая самого президента, признавали, что конфликт с Ираном может сорвать планы проведения важного саммита в Китае.