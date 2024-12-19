WSJ опубликовала данные о якобы переброске систем ПВО России из Сирии в Ливию

WSJ: Россия перебрасывает из Сирии в Ливию системы ПВО и другое вооружение

Россия планирует перебросить из Сирии в Ливию системы противовоздушной обороны и другое вооружение. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Неназванные американские и ливийские чиновники заявили, что на базы в восточной Ливии грузовыми самолетами якобы доставили современные российские средства ПВО, в том числе радары для систем С-400 и С-300. Кроме того, источники не исключили, что Россия выведет из Сирии войска, вооружение и военную авиацию.

Российской стороне принадлежат авиабаза Хмеймим в Латакии и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, который функционирует с 1971 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 декабря отметил, что страна пока не пришла к договоренности с новыми сирийскими властями о судьбе военных баз. Он, однако, уточнил, что контакты поддерживаются, поэтому этот вопрос будет решен в рамках диалога.