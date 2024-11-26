Walmart отказалась от политики равноправия из-за критики консерваторов

Walmart пересмотрела свою политику в отношении многообразия, равенства и инклюзивности после критики со стороны консервативных активистов. В компании рассказали агентству AP , что прекратят продажу части продукции, связанной с ЛГБТ*.

В частности, организация не будет отдавать предпочтение компаниям-поставщикам, которые принадлежат женщинам, ветеранам или представителям меньшинств, а также прекратит программы обучения по вопросам расового равенства.

Компания больше не будет участвовать в индексе Human Rights Campaign, который оценивает инклюзивность рабочих мест для сотрудников ЛГБТК+*. Эти изменения внесли вскоре после того, как Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США.

В Соединенных Штатах еще в 1960-х годах начали применять принципы DEI (Diversity, Equality, Inclusion — разнообразие, равенство и инклюзивность). Эти принципы предполагают, что компания создает равные возможности для сотрудников, которые отличаются по полу, возрасту, этнической принадлежности, состоянию здоровья и другим характеристикам. Walmart стала последней компанией, отказавшейся от инициатив DEI.

Ранее американцы признали, что поддержка прав трансгендеров* в США «зашла далеко». Опрос провело агентство Associated Press.

* Движение ЛГБТ запрещено в России.