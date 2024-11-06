Американцы признали, что поддержка прав трансгендеров в США «зашла далеко»

AP: американцы считают, что поддержка прав трансгендеров зашла слишком далеко

Около половины американцев признали, что поддержка прав трансгендеров в стране «зашла слишком далеко». Такие данные привело агентство Associated Press .

По данным исследования, около половины респондентов считают, что поддержка трансгендеров зашла далеко. А около четверти опрошенных отметили, что их устраивает степень поддержки меньшинства.

Каждый второй респондент вместе с тем подчеркнул, что трансгендеры получают недостаточную поддержку.

В исследовании в общей сложности приняли участие 115 тысяч человек.

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