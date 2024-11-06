Американцы признали, что поддержка прав трансгендеров в США «зашла далеко»

Около половины американцев признали, что поддержка прав трансгендеров в стране «зашла слишком далеко». Такие данные привело агентство Associated Press.
По данным исследования, около половины респондентов считают, что поддержка трансгендеров зашла далеко. А около четверти опрошенных отметили, что их устраивает степень поддержки меньшинства.
Каждый второй респондент вместе с тем подчеркнул, что трансгендеры получают недостаточную поддержку.
В исследовании в общей сложности приняли участие 115 тысяч человек.
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