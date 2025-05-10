Индия и Пакистан при посредничестве Соединенных Штатов договорились о полном и незамедлительном прекращении огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, к такому результату удалось прийти после длительных ночных переговоров.

«Я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня. Поздравляю обе страны с проявлением здравого смысла», — написал Трамп.

Соглашение между сторонами подтвердил вице-премьер и глава МИД Пакистана Исхак Дар.

Пакистан после ряда провокаций начал крупномасштабную военную операцию под названием «Буньян-ум-Марсус» («Прочная стена») против Индии в ночь на субботу, 10 мая. Впервые взрывы прогремели в священном городе сикхов Амритсар. Также пакистанские военные ударили по хранилищу ракет и двум авиабазам.