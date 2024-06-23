Взрывы прогремели в Киеве утром 23 июня

Мэр Киева Кличко заявил о взрывах в городе

Фото: РИА «Новости»

В Киеве утром 23 июня прогремели взрывы, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко. Он уточнил, что в столице и Киевской области работает ПВО.

Жителей Кличко попросил находиться в укрытиях. Других подробностей он не привел.

По информации украинского телеканала «Общественное», утром в воскресенье взрывы прогремели в Киеве и Житомире.

Ночью 23 июня воздушную тревогу объявляли в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой и Винницкой областях Украины.

Накануне во Львовской области заявляли о повреждении объекта инфраструктуры. О каком именно объекте идет речь, местные власти не уточнили.

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