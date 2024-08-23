Взрывы прогремели в Дамаске из-за работы средств ПВО

Звуки взрывов раздались в центре Дамаска. Средства противовоздушной обороны сработали по целям в небе, сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Жители могли увидеть работу систем ПВО по воздушным объектам.

Сирийское государственное агентство позже сообщило, что силы противовоздушной обороны страны отражают удары со стороны Израиля в пригороде Дамаска.

В Иране ранее заявили о готовности пересмотреть ядерную доктрину из-за угроз Израиля. В апреле 2024 года Корпус стражей Исламской революции (КСИР) пообещал нанести мгновенный ответный удар в случае израильских атак, а мишенью станут ядерные объекты.

Несколько дней назад боевики радикальной шиитской организации «Хезболла» выпустили ракеты в направлении севера Израиля. В ряде населенных пунктов страны включили сирены воздушной тревоги.