Взрывы прогремели на северо-западе Ирана

Nour News: в Тебризе на северо-западе Ирана прогремели два взрыва

В административном центре иранской провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны, Тебризе, прогремело два взрыва. Об этом сообщило местное агентство Nour News .

Журналисты рассказали, что звуки взрывов в городе прозвучали с разницей в пять минут. Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

Представители Армии обороны Израиля сообщили, что ночью ВВС страны совершили несколько масштабных ударов по военным объектам Ирана. В их числе — пусковые установки ракет класса «земля-воздух» и места хранения беспилотных летательных аппаратов на западе страны.

Несколько дней назад Израиль ударил по нефтеперерабатывающему заводу в Тебризе.