Взрывное устройство сработало в Нигерии в зоне американской операции

Взрыв случился на участке в нигерийском районе, где были объекты террористов, которые стали целью ударов США. Об этом сообщила газета Daily Trust .

Очевидцы заявили, что сработало упавшее взрывное устройство. ЧП случилось вчера примерно в 21:30 (23:30 по московскому времени) в городе Джабо штата Сокото на северо-западе Нигерии.

«Как только взрывное устройство упало на землю на окраине города, оно тут же загорелось», — заявил собеседник журналистов.

Местные источники газеты сообщили, что после происшествия военные с ближайшего КПП оперативно прибыли на место и оцепили его. Фрагменты взрывного устройства собрали и отвезли на свою базу. В результате случившегося никто не пострадал, но люди боятся повторного взрыва.

В ноябре глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Минобороны США готовятся к возможным боевым действиям в Нигерии. Такое распоряжение дал президент Америки Дональд Трамп.