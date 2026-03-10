Взрывная волна выбила стекла в генконсульстве России в Исфахане

Генконсульство России в иранском городе Исфахане получило повреждения после атаки на администрацию губернатора провинции, которая располагалась рядом. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале .

Удар произошел 8 марта в непосредственной близости от российской дипмиссии в Исфахане. После взрыва в здании и жилых помещениях повредило окна, а сотрудники ощутили взрывную волну на себе.

«В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм», — написала Захарова.