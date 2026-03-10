Взрывная волна выбила стекла в генконсульстве России в Исфахане
Генконсульство России в иранском городе Исфахане получило повреждения после атаки на администрацию губернатора провинции, которая располагалась рядом. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале.
Удар произошел 8 марта в непосредственной близости от российской дипмиссии в Исфахане. После взрыва в здании и жилых помещениях повредило окна, а сотрудники ощутили взрывную волну на себе.
«В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм», — написала Захарова.
Она назвала атаку на дипломатический объект грубым нарушением международного права, в том числе Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях. Захарова потребовала соблюдать неприкосновенность диппредставительств и отказаться от угроз их сотрудникам.
«Призываем участников конфликта незамедлительно положить конец военному противостоянию и вернуться за стол переговоров», — заявила официальный представитель МИД.
Ранее западные аналитики заявили, что российская сторона может извлечь выгоду из конфликта на Ближнем Востоке. Рост цен на энергоносители и временное снятие санкций будут способствовать увеличению стоимости и объемов экспорта сырой нефти.