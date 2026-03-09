Взрыв возле синагоги прогремел в бельгийском Льеже

В Льеже раздался взрыв неподалеку от синагоги. Об этом сообщила телерадиокомпания VRT со ссылкой на бельгийскую полицию.

Пострадавших, по предварительным данным, нет. В синагоге выбило стекла. Вокруг здания выставили оцепление и перекрыли улицу.

«Недопустимо, что мы переносим конфликты за рубежом в наш город», — подчеркнул мэр Льежа Вилли Демейер.

Произошедшее он охарактеризовал как акт антисемитизма. Расследование ведет антитеррористическое подразделение полиции Льежа.

