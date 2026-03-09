Взрыв возле синагоги прогремел в бельгийском Льеже
В Льеже раздался взрыв неподалеку от синагоги. Об этом сообщила телерадиокомпания VRT со ссылкой на бельгийскую полицию.
Пострадавших, по предварительным данным, нет. В синагоге выбило стекла. Вокруг здания выставили оцепление и перекрыли улицу.
«Недопустимо, что мы переносим конфликты за рубежом в наш город», — подчеркнул мэр Льежа Вилли Демейер.
Произошедшее он охарактеризовал как акт антисемитизма. Расследование ведет антитеррористическое подразделение полиции Льежа.
Нефтяная компания Bapco Energies 9 марта объявила о форс-мажорной ситуации после взрывов на нефтеперерабатывающем заводе Бахрейна.