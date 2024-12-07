Взрыв разрушил трехэтажный дом в пригороде Гааги

Пожарные Гааги заявили о 20 пропавших после взрыва в жилом доме

Прогремевший в трехэтажном жилом доме взрыв в пригороде Гааги практически полностью разрушил постройку и повредил 10 соседних коттеджей. Об этом со ссылкой на данные пожарной службы сообщило издание Nu.nl .

По предварительной информации, взрыв неизвестного происхождения прогремел около 06:15. Разлетевшиеся осколки повредили около 10 соседних домов. С травмами различной степени тяжести в больницу доставили четырех пострадавших.

Прибывшие на место пожарные потушили образовавшееся после взрыва пламя и приступили к разбору завалов. По оценке специалистов, там могут находиться до 20 человек, которые перестали выходить на связь после взрыва.

В минувшую среду, 4 декабря, взрыв газа частично разрушил стену двухэтажного жилого дома в селе Чонтаул в Дагестане. Травмы различной степени тяжести получили три человека, которых забрали в больницу прибывшие на место врачи.