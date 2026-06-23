Взрыв прогремел в небоскребе в деловом центре Мадрида

В небоскребе в деловом центре Мадрида прогремел взрыв, людей из здания эвакуировали. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на Национальную полицию Испании.

«Находящиеся в небоскребе люди были эвакуированы, пока у нас нет данных о пострадавших», — отметили в испанском в ведомстве.

Взрыв произошел в башне энергетической компании Moeve — одном из небоскребов делового комплекса в районе Чамартин. Местные СМИ сообщили, что пожар разгорелся в техническом помещении на 25-м этаже.

Медицинская помощь потребовалась двум людям, они надышались дымом. Одной прохожей оказали помощь — из-за приступа тревоги.

В США автомобиль Kia Soul взорвался из-за баллончика для чистки компьютерной клавиатуры. Ребенок на заднем сиденье играл с баллончиком со сжатым воздухом. Когда водитель закурил за рулем, газ воспламенился, а взрыв деформировал кузов машины.