Взрыв прогремел в Косове

Reuters: на водоканале между электростанциями в Косове произошел взрыв

На канале, который питал водой две электростанции в Косове, прогремел взрыв. Премьер-министр Альбин Курти назвал произошедшее терактом, сообщило агентство Reuters .

«Взрыв в пятницу вечером повредил канал на севере Косова, снабжающий водой две угольные электростанции», — отметил он.

Курти обвинил в совершении теракта Сербию и подчеркнул, что станции являлись источником энергии почти для всего государства. Причину взрыва и информацию о возможных пострадавших он не раскрыл.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на подстанции в Нижнем Тагиле. Энергетический объект обеспечивал электричеством предприятие ВПК. Силовики задержали состоявшего в террористической организации мужчину. У него обнаружили детали для создания зажигательных устройств и средства коммуникации, с помощью которых он связывался с кураторами.