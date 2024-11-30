На канале, который питал водой две электростанции в Косове, прогремел взрыв. Премьер-министр Альбин Курти назвал произошедшее терактом, сообщило агентство Reuters.
«Взрыв в пятницу вечером повредил канал на севере Косова, снабжающий водой две угольные электростанции», — отметил он.
Курти обвинил в совершении теракта Сербию и подчеркнул, что станции являлись источником энергии почти для всего государства. Причину взрыва и информацию о возможных пострадавших он не раскрыл.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на подстанции в Нижнем Тагиле. Энергетический объект обеспечивал электричеством предприятие ВПК. Силовики задержали состоявшего в террористической организации мужчину. У него обнаружили детали для создания зажигательных устройств и средства коммуникации, с помощью которых он связывался с кураторами.
Взрыв прогремел в Косове
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