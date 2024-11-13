Теракт на подстанции, питающей предприятие ВПК, предотвратили в Нижнем Тагиле
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на подстанции, питающей предприятие военно-промышленного комплекса. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ведомства сообщил ТАСС.
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Теракт на подстанции, питающей предприятие ВПК, предотвратили в Нижнем Тагиле
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