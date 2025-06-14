Взрыв прогремел в иранском Хамадане в районе авиабазы

В западной провинции Ирана Хамадан, где расположена авиабаза, произошел взрыв. Об этом сообщило агентство ILNA .

«Удар по цели в Асадабаде (провинции — прим. ред.) Хамадан», — уточнили авторы материала.

Армия обороны Израиля в ночь на 23 июня начала операцию, в рамках которой с помощью авиации атаковала военные цели и объекты ядерной программы Ирана. Почти 80 человек погибли, свыше 320 пострадали. Среди жертв были высокопоставленные чиновники. Подавляющее большинство погибших — гражданские, в том числе женщины и дети.

Исламская республика нанесла ответный удар, жертвами которого стали два человека. Ранения получил 21 человек, пострадавших госпитализировали.