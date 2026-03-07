Взрыв прогремел в Иерусалиме на фоне воздушной тревоги

В Иерусалиме прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило Agence France-Presse .

«В субботу утром в Иерусалиме раздался взрыв после того, как была объявлена ​​воздушная тревога в связи с приближением иранской ракеты», — отметили авторы материала.

Ночью 7 марта Иран начал очередной этап масштабной операции против Израиля. Три успешно запущенные ракеты поразили цели в Тель-Авиве. По данным местных СМИ, ЦАХАЛ тоже обстрелял ракетами Исламскую Республику.

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили четыре иранских дрона, летевших в сторону крупного нефтяного месторождения Шейба. Еще 10 БПЛА ликвидировали в Катаре.