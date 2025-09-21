Взрыв прогремел у ворот военной базы Баграм в Афганистане

Мощный взрыв прозвучал возле ворот военной базы в уезде Баграм афганской провинции Парван. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Jomhur .

По его данным, ЧП произошло у восточного въезда на авиабазу, также известного под названием «Си дукан». Именно эти ворота и контрольно-пропускной пункт использовались чаще всего.

Подробности случившегося издание не сообщило, так как на военном объекте действует ряд ограничений.

Ранее «Талибан» отказался вернуть США базу Баграм. Официальный представитель движения Забихулла Муджахид призвал американское руководство к «реализму и рациональности». Он отметил, что Афганистан стремится проводить экономически ориентированную политику и сотрудничает с другими странами на основе взаимной выгоды.

Муджахид подчеркнул, что для афганской стороны приоритетное значение имеют независимость и территориальная целостность. По его словам, Белый дом договорился с «Талибаном» не вмешиваться во внутренние дела страны, не угрожать и не использовать силу.