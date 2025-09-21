«Талибан» отверг требования Трампа вернуть авиабазу Баграм в Афганистане

Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид в соцсети X отверг подчеркнул, что США должны придерживаться политики «реализма и рациональности». Он напомнил, что Афганистан ведет экономически ориентированную внешнюю политику и строит отношения с государствами на основе взаимных интересов.

По словам Муджахида, в ходе переговоров с Вашингтоном афганская сторона всегда указывала, что ее независимость и территориальная целостность имеют первостепенное значение. Он напомнил, что в рамках Дохийского соглашения США обязались «не использовать и не угрожать силой против Афганистана и не вмешиваться во внутренние дела страны».

Associated Press отмечает, что представитель «Талибана» не стал отвечать на вопросы о том, почему Трамп заявляет о переговорах и на каком основании США могли бы рассчитывать на возвращение Баграма.

Накануне Трамп вновь заявил, что Вашингтон хочет вернуть базу, добавив, что Америка ведет переговоры с Афганистаном по этому поводу. При этом он отказался уточнить, готов ли направить военных для захвата объекта.