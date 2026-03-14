Взрыв прогремел у еврейской школы в Амстердаме

В Амстердаме в ночь на 14 марта произошел взрыв у здания еврейской школы. Мэр города Фемке Хальсема заявила, что полиция рассматривает случившееся как целенаправленное нападение на еврейскую общину.

ЧП произошло на улице Зеландстраат. Пожарные и полиция оперативно прибыли на место. Ущерб, по словам мэра, незначительный.

«Школа должна быть местом, где дети могут безопасно получать уроки. Амстердам должен быть местом, где евреи могут безопасно жить», — привел слова Хальсемы AD News.

Расследование продолжается, ответственность за взрыв никто не взял.

В Мичигане 12 марта мужчина врезался в здание синагоги на автомобиле и открыл стрельбу. Никто не пострадал. Позже выяснилось, что подозреваемый недавно потерял родных при ударах Израиля по Ливану.