Взрыв прогремел на нефтяном танкере у берегов Омана

Нефтяной танкер попал под атаку у берегов Омана, на судне начался пожар. В результате погиб член экипажа, сообщило издание Times of Oman со ссылкой на Центр морской безопасности страны.

«Танкер MKD VYOM под флагом Маршалловых Островов подвергся атаке безэкипажного катера в 25 морских милях от берегов провинции Маскат», — подчеркнули в ведомстве.

На судне находится более 59 тысяч тонн груза. Из-за удара прогремел взрыв и произошло возгорание в машинном отделении. Жертвой среди членов экипажа оказался гражданин Индии.

Ранее Корпус стражей исламской революции ударил по трем американским и британским танкерам в районе Персидского залива и Ормузского пролива. Корабли загорелись.