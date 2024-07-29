Взрыв прогремел на химическом заводе BASF в Германии

Bild: ранения при взрыве на заводе BASF в Германии получили 14 человек

Uwe Anspach
Фото: Uwe Anspach/Global Look Press

Крупный взрыв с последующим пожаром возник на территории крупнейшего химического завода Германии, принадлежащего компании BASF. Газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что в результате происшествия ранения получили 14 человек.

В пресс-службе корпорации уточнили, что детонация с последующим возгоранием произошла на предприятии в городе Людвигсхафен-ам-Райн около 12:00 (13:00 по московскому времени).

Для тушения огня задействовали пожарную службу завода. Также на территорию предприятия и за его пределы прибыли машины для измерения вредных выбросов в воздухе. О причинах и обстоятельствах аварии в компании пообещали сообщить по результатам расследования.

В конце июня серия взрывов во время пожара прогремели на промышленной площадке, расположенной недалеко от Глазго. По данным Шотландской пожарно-спасательной службы в результате происшествия никто не пострадал. В ведомстве подчеркнули, что пламя оказалось достаточно мощным и на борьбу с ним бросили 10 экипажей.

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