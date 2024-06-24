Взрывы прогремели на промышленном объекте в Шотландии

Sun: рядом с Глазго произошел пожар на промышленном объекте

Фото: Unsplash

Сильный пожар вспыхнул на промышленном объекте неподалеку от Глазго, произошла серия взрывов. Об этом сообщила газета Sun.

Пожар начался вечером 23 июня, на место прибыли экстренные службы.

«Как сообщается, на фоне сильного пожара были слышны взрывы», — указали в издании.

По словам очевидца, объект оцепили. Один из местных жителей также рассказал газете, что пожар был настолько мощный, что огнеборцам не удавалось с ним справиться. В результате ЧП никто не пострадал. Шотландская пожарно-спасательная служба подтвердила, что на место пожара направили 10 единиц техники.

Представитель близлежащего аэропорта Глазго заявил, что изменений в расписании рейсов самолетов из-за ЧП не было.

Ранее пожар разгорелся на территории бывшего завода МиГ на Ленинградском проспекте в Москве. Огонь вспыхнул на последнем этаже четырехэтажного кирпичного здания. Над ним поднялся густой черный дым, было открытое горение. На место ЧП прибыли экстренные службы.

Промывание мозгов фашизмом. Дружественную РФ фракцию не позволят создать в Германии

Сарик Андреасян, не вари! Прекратить пачкать классику!

Духов день — праздник по понедельникам. Как встретить последнюю неделю перед постом

Приравнять к террористам и лишить прав. В Госдуме захотели жестче наказывать пьяных водителей

Ежегодную спартакиаду «Комус» провели в Лужниках

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте