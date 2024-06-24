Взрывы прогремели на промышленном объекте в Шотландии
Sun: рядом с Глазго произошел пожар на промышленном объекте
Сильный пожар вспыхнул на промышленном объекте неподалеку от Глазго, произошла серия взрывов. Об этом сообщила газета Sun.
Пожар начался вечером 23 июня, на место прибыли экстренные службы.
«Как сообщается, на фоне сильного пожара были слышны взрывы», — указали в издании.
По словам очевидца, объект оцепили. Один из местных жителей также рассказал газете, что пожар был настолько мощный, что огнеборцам не удавалось с ним справиться. В результате ЧП никто не пострадал. Шотландская пожарно-спасательная служба подтвердила, что на место пожара направили 10 единиц техники.
Представитель близлежащего аэропорта Глазго заявил, что изменений в расписании рейсов самолетов из-за ЧП не было.
Ранее пожар разгорелся на территории бывшего завода МиГ на Ленинградском проспекте в Москве. Огонь вспыхнул на последнем этаже четырехэтажного кирпичного здания. Над ним поднялся густой черный дым, было открытое горение. На место ЧП прибыли экстренные службы.