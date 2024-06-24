Взрывы прогремели на промышленном объекте в Шотландии

Sun: рядом с Глазго произошел пожар на промышленном объекте

Сильный пожар вспыхнул на промышленном объекте неподалеку от Глазго, произошла серия взрывов. Об этом сообщила газета Sun .

Пожар начался вечером 23 июня, на место прибыли экстренные службы.

«Как сообщается, на фоне сильного пожара были слышны взрывы», — указали в издании.

По словам очевидца, объект оцепили. Один из местных жителей также рассказал газете, что пожар был настолько мощный, что огнеборцам не удавалось с ним справиться. В результате ЧП никто не пострадал. Шотландская пожарно-спасательная служба подтвердила, что на место пожара направили 10 единиц техники.

Представитель близлежащего аэропорта Глазго заявил, что изменений в расписании рейсов самолетов из-за ЧП не было.

Ранее пожар разгорелся на территории бывшего завода МиГ на Ленинградском проспекте в Москве. Огонь вспыхнул на последнем этаже четырехэтажного кирпичного здания. Над ним поднялся густой черный дым, было открытое горение. На место ЧП прибыли экстренные службы.