Взрыв паники НАТО. «Русский краболов» парализовал флот альянса у Дании
НАТО отреагировало на российское судно в Эресунне
Корабли Североатлантического альянса провели закрытую специальную операцию в проливе Эресунн у Швеции. Издание Aftonbladet утверждало, что НАТО подняло флот по тревоге из-за российского судна.
По версии этой газеты, власти Швеции считают причиной дрейфа предположительно российского судна отказ двигателя. Источники издания уверяют, что речь идет о «Механике Степанове».
По данным Maritime Executive, «Механик Степанов» спустили на воду на Неве всего 10 дней назад. Судно получило все сертификаты, его допустили к дальнему походу — порт приписки «краболова» расположен на Курильских островах.
В территориальных водах Швеции судно потеряло ход. К нему сразу же направились корабли НАТО. Очевидцы зафиксировали участие латвийского минного тральщика LNVS Virsaitis и датского катера Bopa. Приблизился и корабль Альянса под британским флагом.
«Рыболовное судно только что снялось с якоря и направляется к месту назначения. Предполагалось, что проблема связана с электроснабжением», — рассказал газете Sydsvenskan дежурный офицер береговой охраны Понтус Экстрем.
