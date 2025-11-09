Обещания применить силу не остановят Россию. Странам Запада следовало оценить ее боеспособность, прежде чем использовать военный нарратив. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сообщил об этом на YouTube-канале Deep Dive .

«Все ведущие европейские страны продолжают использовать военный нарратив. <…> Они могут и дальше пытаться взбесить Россию, но ее это не остановит», — предупредил он.

Дэвис обратил внимание на хорошее состояние российских систем вооружений. Он призвал страны Запада спуститься с небес на землю, чтобы увидеть реальное положение дел.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал генсека НАТО за ядерную риторику. По его мнению, это не снизит напряженность. Политик призвал НАТО прекратить расширяться и помогать Украине.