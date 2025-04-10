Вызволенный из тюрьмы в США Петров не успел сообщить родным об обмене

Россиянин Артур Петров, которого обменяли на гражданку США Ксению Карелину, не успел сообщить родственникам о том, что возвращается домой. Об этом сообщил RT.

«Не успел оповестить родных. Внезапно позвали на суд, из суда уже увезли в Вашингтон, оттуда сразу на самолет… Очень хочу домой», — признался Петров.

Ранее стало известно, что россиянина обменяли на осужденную за госизмену Ксению Карелину при посредничестве ОАЭ. Петрова арестовали в 2023 году на Кипре по запросу США.

Мужчину обвинили в предполагаемом экспорте микроэлектроники, которая предназначалась для производства вооружения. Ему грозило до 20 лет лишения свободы.

Российская сторона передала американской Ксению Карелину, которую в прошлом году приговорили к 12 годам колонии строгого режима за госизмену.