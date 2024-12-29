Выжившая в авиакатастрофе в Муане стюардесса заговорила

Одна из выживших в авиакатастрофе с Boeing в Южной Корее пришла в себя в отделении интенсивной терапии и уже может говорить, несмотря на множественные переломы. Об этом сообщило агентство Yonhap .

По информации агентства, речь идет о 33-летней стюардессе по фамилии Ли.

«Когда проснулась, меня уже спасли», — сказала она медикам в больнице.

Руководитель медицинского учреждения сообщил, что женщину не стали расспрашивать о деталях аварии, так как это могло бы нанести ей вред. Он также отметил, что стюардесса может разговаривать и не потеряла память. В настоящее время она находится под пристальным наблюдением врачей, так как возможны различные осложнения, включая паралич.

Вторая выжившая — 25-летняя бортпроводница Ку — пострадала от травм головы и лодыжки. Ее состояние оценивается как стабильное. В данный момент она проходит лечение в медицинском центре Асан, расположенном на востоке Сеула.

Ранее южнокорейские власти подтвердили гибель 179 пассажиров рухнувшего в Муане самолета. На борту Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, совершавшего рейс по маршруту Бангкок — Муан, находился 181 человек, включая пятерых детей.

В связи с крушением Boeing в Южной Корее объявили семидневный национальный траур. В разных городах страны будут организованы траурные залы, где люди смогут почтить память погибших.