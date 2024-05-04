«Выживем ли мы?» В Польше испугались реакции РФ на размещение ядерного оружия США | 360°

Мир 04 мая 2024, 13:54 «Выживем ли мы?» В Польше испугались реакции РФ на размещение ядерного оружия США MP: Польша поставит под угрозу жизни людей, разместив американское ЯО Sepahnews/Keystone Press Agency / Global Look Press

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В случае размещения ядерного оружия США в Польше Россия может принять меры ради собственной безопасности. Об этом сообщило издание Mysl Polska.

Польские власти поставят под угрозу жизни местных жителей, разместив на своей территории американское вооружение, считает автор статьи Эугениуш Зинкевич. По его словам, Россия якобы нанесет ядерный удар в ответ на появление ядерного оружия США в Польше.

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«Как будет выглядеть Польша и ее народ после массированной атаки российских ракет с ядерными боеголовками, примененных к ядерному оружию США, размещенному в Польше. <…> Выживем ли мы вообще как нация?» — задался вопросом Зинкевич.

Польский президент Анджей Дуда ранее заявил о готовности разметить ядерное оружие США на территории страны. Слова главы государства расстроили союзников по НАТО, вызвав у многих из них негативную реакцию, сообщили в МИД Польши.