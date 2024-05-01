Дуду поставили на место после слов об американском ядерном оружии | 360°

Мир 01 мая 2024, 19:46 Дуду поставили на место после слов об американском ядерном оружии МИД Польши раскритиковал заявление президента Дуды по ядерному оружию РИА «Новости»

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Заявление президента Польши Анджея Дуды о ядерном оружии расстроили союзников по НАТО, вызвав у многих из них негативную реакцию. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на комментарий польского Министерства иностранных дел.

«Господину президенту уже было сказано на высших уровнях — и уточним: не польских — не говорить об этом, потому что на это пока нет шансов», — прокомментировал глава министерства Радослав Сикорский.

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Дипломат уточнил, что глава государства не имел полномочий обсуждать тему потенциального размещения ядерного оружия США на территории страны. Все решения по ней — режим наивысшей секретности.

Даже в Варшаве слова Дуды восприняли неоднозначно. Премьер-министр Дональд Туск прямо посоветовал властям «все тщательно взвесить». Депутат от правящей «Гражданской коалиции» Цезарий Томчик вообще удивился, что Дуда выступил с международной инициативой, не обсуждая это с правительством.

Дуда ранее заявил о готовности разместить в Польше американское ядерное оружие. По его словам, такие меры примут, если партнеры страны согласятся на этот шаг в рамках программы Nuclear Sharing.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что власти западных стран подобными вступлениями всего лишь прикрывают внутренние экономические проблемы, а кто-то пытается компенсировать потерю рейтинга. Президент Владимир Путин в свою очередь заявлял, что страна готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения.