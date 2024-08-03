«Вытащили с того света». Захарова призвала США ввести санкции против своих тюрем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США ввести санкции против одной из своих тюрем, в которой отбывал заключение россиянин Роман Селезнев. Об этом она написала в своем Telegram-канале .

Дипломат заявила, что неоднократно говорила о ситуации с пенитенциарной системой в США, в которой не соблюдаются права человека. В своем канале она опубликовала видео с Селезневым, которого «буквально вытащили с того света — из американской тюрьмы».

Он отбывал срок в городе Батнер, в штате Северная Каролина. Россиянин рассказал, что там творился ад, так как заключенные могли носить с собой ножи, каждый день кого-то из них убивали. Он сам однажды чуть не лишился жизни.

В плане питания и камер тоже все было ужасно. Заключенных лишали отдыха и сна. Тюремная администрация постоянно включала яркий свет, который бил прямо в глаза, поэтому невозможно было заснуть.

Захарова, в свою очередь, напомнила, что американские власти уже несколько десятилетий поучают мир, заявляя о необходимости соблюдать права человека, даже вводят санкции, но только не у себя.

«Может, один раз Белый дом применит санкционный пакет к одной из американских тюрем?» — задается вопросом Захарова.

Ранее Захарова назвала угрозу главы ГУР Украины Кирилла Буданова об атаке на Крымский мост терроризмом в чистом виде.