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    Прямой эфир

    Выступление президента Польши перед молодежью прервали из-за обморока женщины

    Polsat News: встречу Навроцкого с молодежью прервали из-за обморока участницы

    Michael Kappeler/dpa
    Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com

    Президент Польши Кароль Навроцкий прервал свое выступление перед молодежью в Юрате после того, как одна из участниц встречи потеряла сознание. Об этом сообщил телеканал Polsat News.

    Польский лидер проводил пресс-конференцию в Поморском воеводстве. Мероприятие транслировалось в прямом эфире в соцсетях президентской канцелярии.

    В последние минуты трансляции журналист Fact обратился к Навроцкому. Он спросил у главы государства о планах по инициативам, направленным на побуждение молодежи к активному участию в политической жизни страны.

    «Давайте сделаем паузу», — ответил Навроцкий и покинул кадр.

    Трансляция прервалась через несколько секунд. Позже выяснилось, что одна участница потеряла сознание. На место вызвали бригаду скорой помощи. Навроцкий потом рассказал, что фельдшеры сообщили о нормализации состояния женщины.

    Прошлой осенью телеканал сообщал, что во время пребывания Навроцкого и его супруги в католическом храме в Пенсильвании к нему попытался пробраться странный незнакомец в орнате.