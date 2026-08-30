Выступление президента Польши перед молодежью прервали из-за обморока женщины

Президент Польши Кароль Навроцкий прервал свое выступление перед молодежью в Юрате после того, как одна из участниц встречи потеряла сознание. Об этом сообщил телеканал Polsat News .

Польский лидер проводил пресс-конференцию в Поморском воеводстве. Мероприятие транслировалось в прямом эфире в соцсетях президентской канцелярии.

В последние минуты трансляции журналист Fact обратился к Навроцкому. Он спросил у главы государства о планах по инициативам, направленным на побуждение молодежи к активному участию в политической жизни страны.

«Давайте сделаем паузу», — ответил Навроцкий и покинул кадр.

Трансляция прервалась через несколько секунд. Позже выяснилось, что одна участница потеряла сознание. На место вызвали бригаду скорой помощи. Навроцкий потом рассказал, что фельдшеры сообщили о нормализации состояния женщины.

Прошлой осенью телеканал сообщал, что во время пребывания Навроцкого и его супруги в католическом храме в Пенсильвании к нему попытался пробраться странный незнакомец в орнате.