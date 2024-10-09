Выступление Орбана попытались сорвать в Европарламенте

Представитель молодежного крыла партии «Демократическая коалиция» Мартон Гекички попытался сорвать выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европарламенте Об этом сообщила газета Magyar Nemzet.
Мужчина вбежал в конференц-зал и начал выкрикивать провокационные вопросы. Его интересовало, за сколько Орбан предал свою страну, а также он прокричал обвинения в якобы связях политика с президентом России Владимиром Путиным.
Через несколько секунд охранники скрутили активиста и вывели из помещения. В этот момент Орбан сделал паузу и продолжил свою речь, когда Гекички покинул зал. По данным MN, это уже не первая подобная акция активиста.