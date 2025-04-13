Выступление Лаврова вызвало ажиотаж на дипфоруме в турецкой Анталье

Выступление главы российского МИД Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме в Турции вызвало ажиотаж, в зал смогли попасть далеко не все желающие. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Планирующие послушать выступление Лаврова начали собираться в зале конгресс-центра за 30 минут до начала запланированной на 13:30 пресс-конференции, когда Лавров пока еще проводил двусторонние встречи.

Примерно к 13:40 в зале свободных стульев уже не было, желающим было сложно даже найти себе стоячее место. В итоге охрана просто перестала впускать туда публику — как других посетителей форума, так и прессу.

Нескольким журналистам все-таки удалось пройти в зал мимо бдительной охраны вместе с делегацией министра, но двери в зал после этого попросту закрыли.

Ранее Лавров назвал единственное решение украинского конфликта.