Выступление «Бурановских бабушек» показали на Евровидении-2025

Бурные обсуждения разгорелись в Сети после того, как во время полуфинала Евровидения в Швейцарии на экранах показали фрагмент выступления группы «Бурановские бабушки» из России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Во время подведения итогов зрительского голосования ведущие Хейзел Брюггер и Сандра Штудер обсуждали рекорды из истории музыкального конкурса. Один из них побила Россия.

Когда ведущие оглашали наибольший суммарный возраст участников Евровидения (403 года), на сцене показали выступление коллектива «Бурановские бабушки», которые участвовали в конкурсе в 2012 году с песней Party for everybody.

Кроме того, Брюггер и Штудер напомнили, что именно Швейцария стала инициатором создания Евровидения и конкурс должен быть строго нейтральным и не зависящим от политических событий.

Пользователи увидели в этом сигнал к тому, что России вновь хотят разрешить участвовать в конкурсе. В то же время некоторые зрители из Украины выразили негодование тому, что на сцене Евровидения упомянули российских артистов.

Ранее спецпредставитель президента России по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой объявил, что в международном песенном конкурсе «Интервидение» примут участие около 25 стран. На данный момент организаторы ведут переговоры с артистами из США и Европы.