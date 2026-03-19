Выставленный на торги на Украине орден Virtuti Militari призвали вернуть Польше
Польский Институт национальной памяти (IPN) настаивает на возвращении ордена Virtuti Militari («Воинская доблесть»), который выставили на торги на Украине. Об этом сообщили на сайте IPN.
«На одном из украинских интернет-сайтов появилось предложение о продаже военного ордена Virtuti Militari, которым был награжден офицер, убитый НКВД весной 1940 года», — заявили в институте.
По данным IPN, номер на ордене указывает, что владелец — капитан Юлиуш Роман Хайнцель, родившийся в семье немецких промышленников. Он командовал эскадроном в 16-м Великопольском уланском полку.
«Мы призываем владельца заказа передать бесценный сувенир польским властям, а администрацию портала — немедленно прекратить аукцион», — потребовали там.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий выступил против присоединения Украины к ЕС. Он напомнил, что киевский режим не выполнил некоторые требования польских властей. Например, не перезахоронил жертв Волынской резни.